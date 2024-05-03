Поражает, но парню всего 18 лет.

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Счастливчика зовут Донни Левинер. Представителям лотереи NC Education он рассказал, что у него было хорошее предчувствие, что он должен купить лотерейный билет.

Интересно! У него была возможность получить приз как фиксированную сумму в размере 1,2 миллиона долларов, так и как аннуитет в размере 100 000 долларов США, распределенный на 20 лет. Юноша в конце концов выбрал единовременную сумму в 1,2 миллиона долларов.

После уплаты налогов он забрал домой 858 006 долларов. Левинер сказал, что пока не уверен, на что он хочет потратить деньги, однако он знает, что хочет тратить их с умом. Парень понимает, что большие деньги – это большая ответственность.

Ранее американка из Мэриленда сорвала джекпот в лотерее Powerball, доверившись совету своего парня. Женщина прислушалась к совету и сорвала куш в размере 50 000 долларов. Женщина планирует использовать свой выигрыш на отдых с дочерью, а также она продолжает покупать лотерейные билеты при случае.

А вот другой американец по ошибке купил несколько идентичных билетов для розыгрыша Powerball. Он до последнего не понимал, что это для него значит.