Поражает, но парню всего 18 лет.
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Счастливчика зовут Донни Левинер. Представителям лотереи NC Education он рассказал, что у него было хорошее предчувствие, что он должен купить лотерейный билет.
После уплаты налогов он забрал домой 858 006 долларов. Левинер сказал, что пока не уверен, на что он хочет потратить деньги, однако он знает, что хочет тратить их с умом. Парень понимает, что большие деньги – это большая ответственность.
Ранее американка из Мэриленда сорвала джекпот в лотерее Powerball, доверившись совету своего парня. Женщина прислушалась к совету и сорвала куш в размере 50 000 долларов. Женщина планирует использовать свой выигрыш на отдых с дочерью, а также она продолжает покупать лотерейные билеты при случае.
А вот другой американец по ошибке купил несколько идентичных билетов для розыгрыша Powerball. Он до последнего не понимал, что это для него значит.