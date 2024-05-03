Вражає, але хлопцю лише 18 років.

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Щасливчика звати Донні Левінер. Представникам лотереї NC Education він розповів, що у нього було хороше передчуття, що він повинен купити лотерейний білет.

Цікаво! У нього була можливість отримати приз як фіксовану суму в розмірі 1,2 мільйона доларів, так і як ануїтет у розмірі 100 000 доларів США, розподілений на 20 років. Юнак зрештою вибрав одноразову суму в 1,2 мільйона доларів.

Після сплати податків він забрав додому 858 006 доларів. Левінер сказав, що поки не впевнений, на що він хоче витратити гроші, однак він знає, що хоче витрачати їх з розумом. Хлопець розуміє, що великі гроші – це велика відповідальність.

Раніше американка зі штату Мериленд зірвала джекпот у лотереї Powerball, довірившись пораді хлопця. Жінка дослухалася до поради і зірвала куш у розмірі 50 000 доларів. Жінка планує використати свій виграш на відпочинок з донькою, а також вона продовжує купувати лотерейні білети при нагоді.

А от інший американець помилково придбав декілька ідентичних квитків для розіграшу Powerball. Він до останнього не розумів, що це для нього означає.