Вражає, але хлопцю лише 18 років.
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Щасливчика звати Донні Левінер. Представникам лотереї NC Education він розповів, що у нього було хороше передчуття, що він повинен купити лотерейний білет.
Після сплати податків він забрав додому 858 006 доларів. Левінер сказав, що поки не впевнений, на що він хоче витратити гроші, однак він знає, що хоче витрачати їх з розумом. Хлопець розуміє, що великі гроші – це велика відповідальність.
Раніше американка зі штату Мериленд зірвала джекпот у лотереї Powerball, довірившись пораді хлопця. Жінка дослухалася до поради і зірвала куш у розмірі 50 000 доларів. Жінка планує використати свій виграш на відпочинок з донькою, а також вона продовжує купувати лотерейні білети при нагоді.
А от інший американець помилково придбав декілька ідентичних квитків для розіграшу Powerball. Він до останнього не розумів, що це для нього означає.