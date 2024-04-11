Як розповів щасливчик, він не врахував, що його деякі його квитки мають однакові набори номерів.

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Коли він пришов до магазину, аби перевірити квитки, то почув, що у тому самому магазині продали 2 виграшні квитки на 1 мільйон доларів. За його словами, після цього він зрозумів, що має дублікати.

Чоловік сказав, що був шокований, коли відсканувавши квиток, виявив, що він збігався з першими п'ятьма номерами розіграшу, це означало, що він отримав приз в 1 мільйон доларів. Щасливчик одразу ж зателефонував дружині.

Ми плакали. Через 20 хвилин після цього, коли я поклав квиток, я повернувся до інших білетів. Це було карколомно. Я й гадки не мав, що подвоїв джекпот,

– сказав він.

Зрештою, сума призу подвоїлася і тепер чоловік та дружина мають аж 2 мільйони доларів. Пара заявила, що планує інвестувати свій виграш.

Раніше чоловік з Меріленду помилився номерами у лотерею, але саме ця випадковість допомогла йому виграти. Чоловік планує витратити виграні гроші на заощадження та відпустку.