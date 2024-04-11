Как рассказал счастливчик, он не учел, что его некоторые его билеты имеют одинаковые наборы номеров.

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Когда он пришел в магазин, чтобы проверить билеты, то услышал, что в том же магазине продали 2 выигрышных билета на 1 миллион долларов. По его словам, после этого он понял, что имеет дубликаты.

Мужчина сказал, что был шокирован, когда отсканировав билет, обнаружил, что он совпадал с первыми пятью номерами розыгрыша, это означало, что он получил приз в 1 миллион долларов. Счастливчик сразу же позвонил жене.

Мы плакали. Через 20 минут после этого, когда я положил билет, я вернулся к другим билетам. Это было сногсшибательно. Я понятия не имел, что удвоил джекпот,

– сказал он.

В конце концов, сумма приза удвоилась и теперь муж и жена получили 2 миллиона долларов. Пара заявила, что планирует инвестировать свой выигрыш.

Ранее мужчина из Мэриленда ошибся номерами в лотерею, но именно эта случайность помогла ему выиграть. Мужчина планирует потратить выигранные деньги на сбережения и отпуск.