Як згодом з'ясувалося, сон таки був віщим.

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Чоловік купив виграшний квиток Cash 5 за 1 долар у Jiffy Quick у Каннаполісі. Саме цей лотерейний білет приніс йому джекпот у розмірі 837 187 доларів.

У сні моєї сестри я знайшов купу золота. Мені здається, мрії збуваються. Я був приголомшений. Спочатку я побачив, що джекпот знову впав до 100 000 доларів, тож я знав, що його хтось виграв. Я навіть не підозрював, що це я,

– сказав переможець.

Дружина щасливця пригадала, що він кричав так сильно, що налякав кота.

Після сплати податків чоловік забрав додому 598 591 долар. За його словами планує пожертвувати частину грошей своїй церкві та оплатити рахунки.

Раніше американка зі штату Мериленд зірвала джекпот у лотереї Powerball. Сталося це після того, як її хлопець порадив зіграти в лотерею.