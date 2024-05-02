Как впоследствии выяснилось, сон таки был вещим.

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Мужчина купил выигрышный билет Cash 5 за 1 доллар в Jiffy Quick в Каннаполисе. Именно этот лотерейный билет принес ему джекпот в размере 837 187 долларов.

Во сне моей сестры я нашел кучу золота. Мне кажется, мечты сбываются. Я был ошеломлен. Сначала я увидел, что джекпот снова упал до 100 000 долларов, поэтому я знал, что его кто-то выиграл. Я даже не подозревал, что это я,

– сказал победитель.

Жена счастливца вспомнила, что он кричал так сильно, что напугал кота.

После уплаты налогов мужчина забрал домой 598 591 доллар. По его словам планирует пожертвовать часть денег своей церкви и оплатить счета.

Ранее американка из штата Мэриленд сорвала джекпот в лотерее Powerball. Произошло это после того, как ее парень посоветовал сыграть в лотерею.