Женщина прислушалась к совету и сорвала куш в размере 50 000 долларов.

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Известно, что она купила выигрышный билет за 10 долларов на Weis Markets в Лорели перед розыгрышем 20 апреля.

Он (парень – 24 Канал) всегда говорит: "Просто играй. Это всего лишь пара баксов",

– рассказала победительница Maryland Lottery.

Когда она отсканировала свой билет и увидела, что выиграла, то подумала, что произошел сбой.

Женщина планирует использовать свой выигрыш на отдых с дочкой, а также она продолжать покупать лотерейные билеты при случае.

Другие фантастические случаи выигрыша в лотерею

Ранее женщина сорвала куш в лотерее почтовых индексов, выиграв более 410 000 фунтов стерлингов. Она заявила, что зарегистрировалась в лотерее под влиянием внутреннего "голоса".

А американец по ошибке приобрел несколько идентичных билетов для розыгрыша Powerball. Он до последнего не понимал, что это для него значит.

Другой человек из Мэриленда ошибся номерами в лотерею, но но именно эта случайность помогла ему выиграть. Мужчина планирует потратить выигранные деньги на сбережения и отпуск.