Щоправда, британець чекатиме 14 років, щоб витратити гроші.

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Затятий шанувальник кінних перегонів, давно мріяв купити коня або поїхати в розкішну відпустку. Але наразі чоловік із графства Чешир сказав, що дивиться в майбутнє, і планує заощадити кошти для своєї дочки, якій зараз лише 4 роки. Він сподівається, що частина виграшу піде до фонду її університету.

Нашій доньці 4, тож у нас є багато речей, на які ми чекаємо з нею в житті. Але є багато речей, на які ми хочемо заощадити гроші,

– зауважив чоловік.

Раніше ми писали, що українцям почало більше щастити у лотерею. 22 квітня відбувся розіграш лотереї "Лото-Забава", який став щасливим одразу для двох українців. Вони виграли омріяний джекпот. У день сумарно виграли 300 000 гривень у додатковому конкурсі "Парочка" та 190 000 гривень у "Великій грі".