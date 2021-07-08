Лайфхаки – ролики, которые призваны облегчать жизнь, ведь они помогают быстро и просто выполнить действия, которые часто вызывают определенные сложности. Тиктокеры обожают смотреть и записывать лайфхаки – сейчас видео с хэштегом #lifehacks суммарно имеют более 36 миллиардов просмотров.

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Развлечения 24 подготовили для вас подборку тикток-лайфхаков, которые невероятно популярны в сети. Смотрите и запоминайте, ведь они действительно могут быть полезными для вас.

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