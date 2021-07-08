Лайфхаки – ролики, які покликані полегшувати життя, адже вони допомагають швидко і просто виконати дії, які часто викликають певні складнощі. Тіктокери обожнюють дивитися та записувати лайфхаки – наразі відео з хештегом #lifehacks сумарно мають понад 36 мільярдів переглядів.

Це цікаво Приносять удачу та виграш: 5 найпопулярніших талісманів для гемблерів

Розваги 24 підготували для вас добірку тікток-лайфхаків, які неймовірно популярні у мережі. Дивіться і запам'ятовуйте, адже вони справді можуть стати вам у пригоді.

Як зав'язати волосся без аксесуарів

Як зробити ефектний знімок без фоторедакторів

Як відкоркувати пляшку шампанського

Як розважити собаку

Як перемалювати картинку

Дивіться також Навіщо ви це робите: тіктокер спростовує лайфхаки і збирає мільйони підписників – найкращі відео

Як перетворити сумку на рюкзак

Як компактно скласти довгий одяг

Як зробити формочку з фольги

Як швидко одягнути одяг на вішаки

Як непомітно вкрасти шматочок шоколадки

До теми Будьте обережні: працівник піцерії показав лайфхак, як вкрасти шматок піци непомітно для клієнт