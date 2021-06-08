Тиктокер lonelypepperoni не рассказал, в какой именно пиццерии он работает. Неизвестно также практикуют ли работники этого заведения обман клиентов на самом деле. Понятно лишь одно – любой может украсть 20% вашей пиццы, а вы даже не подумаете, что что-то не так.

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Видео начинается с того, что на столе лежит целая готова пицца. Вооружившись большим ножом, повар делает два надреза посередине и вырезает узкий треугольник. Тогда он сдвигает 2 половинки, которые остались, и пицца снова становится круглой. Вероятно, в таком виде еще можно заметить, что пицца несколько неправильной формы. Но когда повар разрезает остальное на традиционные треугольные куски, заподозрить что-то трудно.

Как незаметно украсть кусок пиццы: смотрите видео

Ролик мгновенно стал вирусным. За несколько дней его посмотрели более 30 миллионов раз, однако сейчас профиль lonelypepperoni в тиктоке недоступен – его удалили. Пользователи сети оставили под видео огромное количество комментариев. Похоже, что увиденное сильно их удивило: