Формат его видео очень простой – Хаби показывает лайфхак из сети, а затем выполняет то же действие самым простым и логичным способом. При этом блогер молчит – за него говорит его выразительный взгляд.

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Как Хаби Лейм стал популярным

Хаби зарегистрировался в тиктоке еще в марте 2020 года, когда все были вынуждены оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Популярность пришла к нему не сразу – за первый год существования своего профиля он собрал около миллиона подписчиков.

Однако в апреле 2021 года количество подписчиков начало довольно быстро расти. 12 апреля их было уже 6 миллионов, а еще через 3 дня – 14 миллионов. Сейчас на него подписаны 40,2 миллиона человек, то есть меньше чем за месяц за страницей Хаби начали следить более 30 миллионов пользователей тиктока.

За такое короткое время ему удалось побить многие рекорды. Он занимает 21 место в рейтинге самых популярных тиктокеров мира по данным платформы SocialBlade. Кроме того, его профиль стал самым посещаемым в Италии.

Развлечения 24 подготовили подборку видеороликов Хаби Лейма, которые собрали огромное количество просмотров и лайков. Приятного просмотра!

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