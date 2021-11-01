Это провал: 15 действительно ужасных причесок, владельцам которых не повезло с парикмахерами
Источник:Reddit
Пожалуй, у каждого из нас хотя бы раз в жизни была неудачная прическа. Собственные эксперименты, ошибки парикмахеров или недопонимание между стилистом и клиентом иногда приводят к ужасному результату.
Некоторым людям, которым не повезло со стрижкой, иногда хочется только постричься наголо, или не выходить из дома, пока волосы не отрастут, а ситуация не улучшится. Для фото именно таких причесок даже создали отдельный раздел на портале Reddit.
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"Когда начинаешь перевоплощаться в Венома посреди автобуса"
Фото Reddit / anders1318
"Вы получили то, что просили"
Фото Reddit / ajurrr
"Готов поспорить, что наблюдать за тем, как он разговаривает, очаровательно"
Фото Reddit / PhilGraves_9
"Интересный выбор для рекламы"
Фото Reddit / xnanomi
"Похоже, что он просто приклеил парик на затылок"
Фото Reddit / InvertednippIes
"Слоеный пирог?"
Фото Reddit / Whaleears
"Упс"
Фото Reddit / Spiderclam69
"Я в старших классах"
Фото Reddit / abcdef_godthaab
"Нашел это в инстаграме"
Фото Reddit / calobmomo40
"Что я хотела, и что получила"
Фото Reddit / LemonberryTea
"Увидел этого парня, когда шел домой"
Фото Reddit / kavakravata
"Какие-то безумные волосы"
Фото Reddit / attemptnumber58
"Увидела это по телевизору"
Фото Reddit / babeloe328
"Идеально"
Фото Reddit / handpulled_noodles
"Я уже не могу смеяться"
Фото Reddit / slappy2982
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