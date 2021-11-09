День Книги Гиннеса: 10 интересных рекордов 2021 года, о которых вы могли не слышать

О Книге рекордов Гиннеса точно слышали все, но мало кто знает, что у нее есть свой день. Начиная с 2005 года, его отмечают 9 ноября. Эта дата также связана с рекордом – именно тогда продали 100-миллионный экземпляр книги, и она стала "наиболее продаваемой в мире книгой, защищенной авторским правом".

В этот день Развлечения 24 подготовили подборку интересных, необычных и забавных рекордов, которыми Книга Гиннеса пополнилась в 2021 году. Люди, установившие их, действительно заслуживают уважения и признания не только благодаря терпению и старанию, но и из-за незаурядной преданности своей идее.

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Самая большая в мире коллекция Coca-Cola





Герри Фен – коллекционер банок Coca-Cola / Фото Guinness World Records

Канадец Герри Фен владеет самой большой в мире коллекцией банок с газировкой, а именно напитками Coca-Cola. Она насчитывает 11 308 разных банок из 108 стран мира. Среди них есть экземпляры из первого выпуска Coca-Cola, из лимитированных и посвященных особым событиям или явлениям серий.

Самая большая в мире коллекция банок Coca-Cola: смотрите видео

Самый большой в мире автомобиль Формулы-1, построенный из кубиков Lego

Авто Формулы-1 из более чем 500 000 кубиков Lego / Фото Guinness World Records

Федерация автомобилей и мотоциклов Саудовской Аравии (SAMF) установила рекорд, построив самый большой автомобиль Формулы-1 из деталей Lego. Он состоит из более чем 500 000 кубиков. Готовая машина имеет 5,7 метра в длину, более 2 метров в ширину и более 1 метра в высоту.

Пицца с наибольшим количеством видов сыра

Французские повара приготовили пиццу с 834 сортами сыра / Фото Guinness World Records

Французские шеф-повара Морган Нике, Франсуа Робен и Жюльен Серри установили рекорд, приготовив пиццу с 834 разными видами сыра. В пицце было по меньшей мере по 2 грамма каждого из сортов.

Как готовили самую сырную пиццу в мире: смотрите видео

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Кот с собакой на самокате





Сашими и Леденец проехали 5-метровку на самокате и стали рекордсменами / Фото Guinness World Records

Пара домашних любимцев дрессировщицы Мелиссы Милетт из Канады установила рекорд по езде на самокате. Бенгальский кот Сашими и бостонский терьер Леденец проехали 5 метров за 4,37 секунды. Этому предшествовало немало часов тренировок – сначала животные катались на самокате по одному, а затем смогли объединить усилия.

"Король биг-маков" Дональд Горске



Дональд Горске за свою жизнь съел более 32 340 бургеров / Фото Guinness World Records

Американец Дональд Горске занесен в Книгу Гиннеса как человек, съевший наибольшее количество бургеров за всю жизнь. На его счету – более 32 340 биг-маков из МакДональдса. Чтобы получить этот титул, мужчина съедал в среднем по 2 бургера в день, начиная с 1972 года.

Дональд Горске съел более 32 тысяч бургеров за всю жизнь: смотрите видео



Самая высокая башня из конфет M&M's

Уилл Катбилл построил башню из 5 конфет M&M's / Фото Guinness World Records

Британец Уилл Катбилл попал в Книгу рекордов за то, что построил самую высокую в мире башню из конфет M&M's. Ему удалось уравновесить 5 конфет, чего раньше не смог сделать никто.

По словам рекордсмена, поставить 5 драже друг на друга было очень тяжело, несмотря на то, что это совсем небольшое количество. Он хотел посягнуть на башню из 6 конфет, но, по его мнению, это практически нереально.

Майк Джек и острейший в мире перец

Майк Джек съел 3 самых острых перца быстрее всех в мире / Фото Guinness World Records

Канадец Майк Джек установил рекорд, съев 3 острейших в мире перца чили сорта Carolina Reaper за 9,72 секунды. Он стал первым в истории человеком, который сделал это менее чем за 10 секунд.

Каждый из перцев, жгучесть которых по шкале Сковила составляет 1 500 000 – 2 300 000 единиц, весил не менее 5 граммов.

Майк Джек съел 3 перца Carolina Reaper: смотрите видео

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Невероятная башня Дженга



Мальчик установил 693 блока Дженги на одну вертикальную деталь / Фото Guinness World Records

12-летний Олдин Максвелл построил необычайную башню Дженга, уравновесив 693 блока всего лишь на одной вертикальной детали. Установление этого рекорда стало воплощение самой большой мечты мальчика – он тренировался и готовился к этому с 6-летнего возраста.

Башня Олдина Максвелла: смотрите видео



Эрик Букер и 2 литра газировки

Эрик Букер – рекордсмен по скоростному питью / Фото Guinness World Records

Американец Эрик Букер установил рекорд, выпив 2 литра газировки за 18,45 секунды. Это действительно поразительный результат, но следует понимать, что мужчина регулярно упражняется в скоростном питье на своем ютуб-канале, посвященном разнообразным напиткам.

Эрик Букер выпил 2 литра воды менее чем за 20 секунд: смотрите видео



Самые длинные в мире ресницы

Женщина с 20-сантиметровыми ресницами / Фото Guinness World Records

Китаянка Ю Цзянься является обладательницей длиннейших в мире натуральных ресниц. Самая длинная из них составляет 20,5 сантиметра. Ресницы женщины растут сами по себе, она никоим образом этому не способствует. Ю обращалась ко многим врачам, чтобы выяснить причину такого аномального роста, однако никто из них не может этого объяснить.

Женщина с самыми длинными в мире ресницами: смотрите видео