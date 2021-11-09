З нагоди цього дня Розваги 24 підготували добірку цікавих, незвичних та кумедних рекордів, якими Книга Гіннеса поповнилася у 2021 році. Люди, які їх встановили, справді заслуговують на повагу та визнання на лише завдяки терпінню та старання, а й через неабияку відданість своїй ідеї.

Це цікаво Фріспіни в гральних автоматах: що це таке і як їх отримати

Найбільша у світі колекція Coca-Cola





Геррі Фен – колекціонер бляшанок Coca-Cola / Фото Guinness World Records

Канадець Геррі Фен володіє найбільшою у світі колекцію бляшанок з газованою водою, а саме напоями Coca-Cola. Вона нараховує 11 308 різних бляшанок зі 108 країн світу. Серед них є екземпляри з найпершого випуску Coca-Cola, з лімітованих та присвячених особливим подіям чи явищам серій.

Найбільша у світі колекція бляшанок Coca-Cola: дивіться відео

Найбільший у світі автомобіль Формули-1, побудований з кубиків Lego

Авто Формули-1 з понад 500 000 кубиків Lego / Фото Guinness World Records

Федерація автомобілів та мотоциклів Саудівської Аравії (SAMF) встановила рекорд, побудувавши найбільший автомобіль Формули-1 з деталей Lego. Він складається з понад 500 000 кубиків. Готова машина має 5,7 метра у довжину, понад 2 метри у ширину та більше ніж 1 метр у висоту.

Піца з найбільшою кількістю видів сиру

Французькі кухарі приготували піцу з 834 сортами сиру / Фото Guinness World Records

Французькі шеф-кухарі Морган Ніке, Франсуа Робен та Жульєн Серрі встановили рекорд, приготувавши піцу з 834 різними видами сиру. У піці було щонайменше по 2 грами кожного із сортів.

Як готували найбільш сирну піцу у світі: дивіться відео

Дивіться також Неймовірний рекорд: підліток зібрав 300 кубиків Рубіка на одноколісному велосипеді

Кіт з собакою на самокаті





Сашимі та Льодяник проїхали 5-метрівку на самокаті і стали рекордсменами / Фото Guinness World Records

Пара домашніх улюбленців дресувальниці Мелісси Мілетт із Канади встановила рекорд з їзди на самокаті. Бенгальський кіт Сашимі та бостонський тер'єр Льодяник проїхали 5 метрів за 4,37 секунди. Цьому передувало чимало годин тренувань – спершу тваринки каталися на самокаті по одному, а згодом змогли об'єднати зусилля.

"Король біг-маків" Дональд Горске



Дональд Горске за своє життя з'їв більше ніж 32 340 бургерів / Фото Guinness World Records

Американець Дональд Горске занесений у Книгу Гіннеса як людина, що з'їла найбільшу кількість бургерів за все життя. На його рахунку – понад 32 340 біг-маків з МакДональдзу. Аби отримати цей титул, чоловік з'їдав в середньому по 2 бургери в день, починаючи з 1972 року.

Дональд Горске з'їв понад 32 тисячі бургерів за все життя: дивіться відео



Найвища вежа з цукерок M&M's

Вілл Катбілл склав вежу з 5 цукерок M&M's / Фото Guinness World Records

Британець Вілл Катбілл потрапив до Книги рекордів за те, що побудував найвищу у світі вежу з цукерок M&M's. Йому вдалося врівноважити 5 цукерок, чого раніше не зміг зробити ніхто.

За словами рекордсмена, зібрати 5 драже одне на одному було дуже важко, попри те, що це зовсім невелика кількість. Він хотів зазіхнути на вежу з 6 цукерок, але, на його думку, це практично нереально.

До теми Жінка увійшла до Книги рекордів Гіннеса за величезну колекцію предметів зі світу Гаррі Поттера

Майк Джек і найгостріший у світі перець

Майк Джек з'їв 3 найгостріших перці найшвидше у світі / Фото Guinness World Records

Канадець Майк Джек встановив рекорд, з'ївши 3 найгостріших у світі перці чилі сорту Carolina Reaper за 9,72 секунди. Він став першою в історії людиною, яка зробила це менше ніж за 10 секунд.

Кожен із перців, пекучість яких за шкалою Сковіла становить 1 500 000 – 2 300 000 одиниць, важив щонайменше 5 грамів.

Майк Джек з'їв 3 перці Carolina Reaper: дивіться відео



Неймовірна вежа Дженга



Хлопчик встановив 693 блоки Дженги на одну вертикальну деталь / Фото Guinness World Records

12-річний Олдін Максвелл побудував надзвичайну вежу Дженга, врівноваживши 693 блоки лише на одній вертикальній деталі. Встановлення цього рекорду стало втілення найбільшої мрії хлопчика – він тренувався та готувався до цього з 6-річного віку.

Вежа Олдіна Максвелла: дивіться відео



Ерік Букер і 2 літри газованої води

Ерік Букер – рекордсмен зі швидкісного пиття / Фото Guinness World Records

Американець Ерік Букер встановив рекорд, випивши 2 літри газованої води за 18,45 секунди. Це справді вражаючий результат, але варто розуміти, що чоловік регулярно вправляється у швидкісному питті на своєму ютуб-каналі, присвяченому різноманітним напоям.

Ерік Букер випив 2 літри води менше ніж за 20 секунд: дивіться відео



Найдовші у світі вії​

Жінка з 20-сантиметровими віями / Фото Guinness World Records

Китаянка Ю Цзянься є володаркою найдовших у світі натуральних вій. Найдовша з них складає 20,5 сантиметра. Вії жінки ростуть самі по собі, вона жодним чином цьому не сприяє. Ю зверталася до багатьох лікарів, аби з'ясувати причину такого аномального росту, проте ніхто з них не може цього пояснити.

Жінка з найдовшими у світі віями: дивіться відео