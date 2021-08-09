32 340 бігмаків за 49 років

Зараз Дональд Горске в середньому з'їдає по 2 бігмаки щодня. Але коли його шлях до рекорду лише починався, чоловік з'їдав у кілька разів більше бургерів кожного дня. Тож недивно, що його прозвали королем бігмаків.

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Усе розпочалося 17 травня 1972 року, коли Дональд отримав свій перший автомобіль. Він одразу ж поїхав на ньому в McDonald's, і замовив кілька перших у своєму житті бігмаків.

Я купив три бігмаки, сів у машину і з'їв їх. У той момент я сказав: "Я, напевно, буду їсти це до кінця свого життя". Я подивився на коробки на задньому сидінні, і почав рахувати їх з першого дня, – розповів Дональд Горске.

Через 49 років після того Дональд досі вважає гамбургери своєю улюбленою їжею. За весь цей час не було жодного дня, коли він не з'їв хоча б одного бігмаку.

Чоловік пильно стежить за кількістю з'їдених бургерів. Він зберігає кожен чек та кожну коробку з-під бігмаку. Усі вони розсортовані по роках. Крім того, Дональд щодня відзначає у своєму календарі, скільки бургерів він з'їв сьогодні.



Частина колекції Дональда Горске / Фото Guinness World Records

Бігмаки і здоров'я

Ніхто не буде сперечатися, що їсти фастфуд з дня у день – не найкраща інвестиція у своє здоров'я. Дональд Горске також це розуміє, а тому намагається компенсувати свою пристрасть до бігмаків. Він розповів, що їсть 2 бургери як основну страву і пропускає картоплю фрі. Крім того, він проходить пішки близько 10 кілометрів щодня.



Дональд Горске з улюбленою їжею / Фото Guinness World Records

Як не дивно, але це працює. У чоловіка нормальний рівень цукру та холестерину в крові, немає надлишкової ваги та загалом хороше самопочуття. Саме тому він не планує зупинятися, і націлився на те, щоб знову оновити свій рекорд у найближчі кілька років.

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