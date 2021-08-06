Працівник, ім'я якого не розголошують, опублікував фото з переліком замовлених позицій у фейсбук-спільноті співробітників McDonald's. Він вказав, що усе це обійшлося клієнтові у 3400 австралійських доларів (2517 американських доларів або майже 68 тисяч гривень).

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Замовлення на 2500 доларів / Фото з фейсбуку

На опублікованому в мережі фото видно лише частину замовлення. За словами автора, до нього входило:

70 гамбургерів Angus Clubhouse;

1 чизбургер без солених огірків;

39 коробок McFamily зі 234 бургерами 5-ох видів;

39 коробок по 20 курячих нагетсів;

69 великих коробок картоплі фрі;

2 маленьких коробки картоплі фрі;

близько 100 різних напоїв.

На жаль, автор не вказав для скількох людей готувалася уся ця їжа та чи вдалося йому та його колегам виконати це замовлення. Проте працівники інших закладів McDonald's, що коментували фото у фейсбуці, й без того були вражені обсягом роботи. Один із них сказав, що покинув би все, якби лише побачив подібне, а інший запитав, чи таке взагалі законно.

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