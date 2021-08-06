Работник, имя которого не разглашается, опубликовал фото с перечнем заказанных позиций в фейсбук-сообществе сотрудников McDonald's. Он указал, что все это обошлось клиенту в 3400 австралийских долларов (2517 американских долларов или почти 68 тысяч гривен).

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Заказ на 2500 долларов / Фото из фейсбука

На опубликованном в сети фото видна лишь часть заказа. По словам автора, в него входило:

70 гамбургеров Angus Clubhouse;

1 чизбургер без соленых огурцов;

39 коробок McFamily со 234 бургерами 5-ти разных видов;

39 коробок по 20 куриных наггетсов;

69 больших картошек фри;

2 маленьких картошки фри;

около 100 различных напитков.

К сожалению, автор не указал для скольких людей готовилась вся эта еда и удалось ли ему и его коллегам выполнить этот заказ. Однако работники других заведений McDonald's, что комментировали фото в фейсбуке, и без того были поражены объемом работы. Один из них сказал, что бросил бы все, если бы только увидел подобное, а другой спросил, законно ли вообще такое.

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