Лимитированную партию из 1925 свечей HUVUDROLL Meatball выпустили специально к 10-летию программы IKEA Family в США. В компании обещают, что свечи принесут в дома их владельцев приятный и успокаивающий аромат традиционных фрикаделек, которые обожают все, кто когда-либо их пробовал.

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Первое, что приходит в голову многим людям, когда они вспоминают об IKEA – это вкусные и доступные шведские фрикадельки. Мы подумали, что было бы целесообразно создать что-то неожиданное, то, что понравится членам IKEA Family и супер-фанатам фрикаделек,

– рассказал Что Мацузака, креативный директор агентства Ogilvy, что занимается этим проектом.

Свечи будут входить в состав наборов "Магазин в коробке", которые призваны помочь поклонникам IKEA воссоздать дома атмосферу любимых магазинов и "сенсорные впечатления", возникающие во время их посещения. Остальные предметы, которые будут в наборах, не разглашают.



Свеча HUVUDROLL Meatball / Фото IKEA

Наборы "Магазин в коробке" случайным образом разыграют среди клиентов компании, которые оставят заявку на сайте с 6 по 22 августа. Пока что эту акцию проводят только в США, но не исключено, что со временем ее запустят и в других странах.

IKEA не стала первой компанией, которая создала свечи с интересными ароматами своей продукции. Ранее это уже делали KFC, которая выпустила свечу с запахом своего фирменного соуса, и McDonald's, у которой вышла серия свечей, пахнущих ингредиентами для бургеров.

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