Flaming Crap – британский бренд свечей. Smells like Capitalism – название новой свечи, которую компания недавно представила. И она пахнет проблемами богатых людей.

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По мнению Flaming Crap большие деньги – и есть главная проблема богачей. Smells Like Capitalism пахнет купидитами (жадностью), выделяет запах мускусного кожаного аромата кошелька с нотками фунтов стерлингов, что хранятся на оффшорных счетах.

Свеча горит 30 часов и изготовлена из переработанных материалов и веганского соевого воска.

Некоторые люксовые бренды продают свечи по цене до 1000 фунтов стерлингов, без каких-либо объяснений того, насколько оправдана эта астрономическая цифра. Все наши продукты изготавливаются вручную и не могут производиться серийно. Это означает, что мы используем один качественный ингредиент – страсть,

– прокомментировал соучредитель Flaming Crap Оливер Берр.



Выпустили самую дорогую свечу с ароматом проблем богатых людей / Фото Flaming Crap

Свечу из лимитированной серии можно приобрести на сайте бренда, ее стоимость 2021 фунт стерлингов (около 76 тысяч гривен).

Вы можете потратить заработанные тяжелым трудом деньги и получить свечу, которая ими пахнет,

– говорится в описании товара.

Вся прибыль с продажи свечей будет передана благотворительным организациям и фондам помощи бездомным и малоимущим по всей Великобритании, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

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