Лімітовану партію з 1925 свічок HUVUDROLL Meatball випустили спеціально до 10-річчя програми IKEA Family в США. У компанії обіцяють, що свічки принесуть у домівки їх власників приємний та заспокійливий аромат традиційних фрикадельок, які обожнюють усі, хто коли-небудь їх куштував.

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Перше, що приходить на думку багатьом людям, коли вони згадують про IKEA, – це смачні та доступні шведські фрикадельки. Ми подумали, що було б доцільно створити щось неочікуване, щось, що сподобається членам IKEA Family і суперфанатам фрикадельок,

– розповів Шо Мацузакі, креативний директор агентства Ogilvy, що займається цим проєктом.

Свічки входитимуть до складу наборів "Магазин у коробці", які покликані допомогти шанувальникам IKEA відтворити вдома атмосферу улюблених магазинів та "сенсорні враження", що виникають під час їх відвідування. Інші предмети, що будуть у наборах, не розголошують.



Свічка HUVUDROLL Meatball / Фото IKEA

Набори "Магазин у коробці" випадковим чином розіграють серед клієнтів компанії, які залишать заявку на сайті з 6 по 22 серпня. Поки що цю акцію проводять лише у США, але не виключено, що з часом її запустять і в інших країнах.

IKEA не стала першою компанією, яка створила свічки з цікавими ароматами своєї продукції. Раніше це вже робили KFC, яка випустила свічку із запахом свого фірмового соусу, та McDonald's, у якої вийшла серія свічок, що пахнуть інгредієнтами для бургерів.

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