32 340 бигмаков за 49 лет

Сейчас Дональд Горске в среднем съедает по 2 бигмака ежедневно. Но когда путь к рекорду только начинался, мужчина съедал в несколько раз больше бургеров каждый день. Поэтому неудивительно, что его прозвали королем бигмаков.

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Все началось 17 мая 1972 года, когда Дональд получил свой первый автомобиль. Он сразу же поехал на нем в McDonald's, и заказал несколько первых в своей жизни бигмаков.

Я купил три бигмака, сел в машину и съел их. В тот момент я сказал: "Я, наверное, буду есть это до конца своей жизни". Я посмотрел на коробки на заднем сиденье, и начал считать их с первого дня,

– рассказал Дональд Горске.

Через 49 лет после того Дональд до сих пор считает гамбургеры своей любимой едой. За все это время не было ни одного дня, когда он не съел хотя бы одного бигмака.

Мужчина пристально следит за количеством съеденных бургеров. Он сохраняет каждый чек и каждую коробку из-под бигмака. Все они рассортированы по годам. Кроме того, Дональд ежедневно отмечает в своем календаре, сколько бургеров он съел сегодня.



Часть коллекции Дональда Горске / Фото Guinness World Records

Бигмаки и здоровье

Никто не будет спорить, что есть фастфуд изо дня в день – не лучшая инвестиция в свое здоровье. Дональд Горске тоже это понимает, а потому пытается компенсировать свою страсть к бигмакам. Он рассказал, что ест 2 бургера как основное блюдо и пропускает картошку фри. Кроме того, он проходит пешком около 10 километров каждый день.



Дональд Горске с любимой едой / Фото Guinness World Records

Как ни странно, но это работает. У мужчины нормальный уровень сахара и холестерина в крови, нет избыточного веса и в целом хорошее самочувствие. Именно поэтому он не планирует останавливаться, и нацелился на то, чтобы снова обновить свой рекорд в ближайшие несколько лет.

Дональд Горске съел более 32 000 бигмаков за свою жизнь: смотрите видео

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