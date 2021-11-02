Її колекція нараховує 5284 предмети. Це на 2187 речей більше, ніж у попередньої рекордсменки Вікторії Маклін.

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Найбільша колекція магічного світу

Трейсі почала збирати свою колекцію ще у 2002 році, після народження сина. Розпочавши із предметів світу Гаррі Поттера, вона продовжила її ще й пам'ятними речами та сувенірами з історії Ньюта Скамандера та "Фантастичних звірів".

Вже через кілька років після початку свого хобі, Трейсі довелося купити більший будинок, аби зберігати свою колекцію. Зараз вона повністю займає 3 кімнати у її домі.



У колекції Трейсі – тисячі фігурок різних розмірів та стилів / Фото Guinness World Records

Репродукція магічного світу від Lego, безліч фігурок героїв, чарівні палички, одяг, репліки реквізиту, різноманітні видання книг та ще багато інших складових колекції вражають своїм масштабом. Проте улюбленими предметами Трейсі вважає сумки.

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"Гаррі Поттер" і рекорди

Книги та кінофільми про Гаррі Поттера займають чимало позицій у Книзі рекордів Гіннеса. Серед них:

DVD-диск "Гаррі Поттер та Кубок вогню" став найпродаванішим в історії. У день його випуску у 2006 році за секунду продавали по 6 копій.

Фільм "Гаррі Поттер та Напівкровний принц" став найкасовішим світовим кінодебютом. Після перших вихідних у прокаті у 2009 році він зібрав склали 394 мільйони доларів.

Книга "Гаррі Поттер та Кубок вогню" зібрала найбільше у світі попередніх замовлень на твір художньої літератури. Ще до її виходу читачі передзамовили 5,3 мільйона копій.

Друга частина "Гаррі Поттер та Смертельні реліквії" з 2011 року і до сьогодні вважається найкасовішою літературною адаптацією в історії.

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