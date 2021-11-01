Nintendo і LEGO об'єдналися, щоб запропонувати шанувальникам три нових моторошних набори. Оскільки головними ворогами Луїджі в грі виступають привиди, анонс конструкторів присвячений до Геловіну.
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У наборі LEGO Super Mario Luigi's Mansion можна буде створити рівень для полювання за дорогоцінними каменями і боротьби з примарами з обертовими коридорами для дослідження. Всі нові набори містять ряд унікальних випробувань, які дають фанатам можливість зануритися у світ LEGO Super Mario.
Включи свій Poltergust і приготуйся перемагати привидів, вирішувати головоломки і відкривати для себе жахливо веселі пригоди з наборами LEGO Super Mario "Особняк Луїджі". Скоро буде…,
– наголосило LEGO у твіті.
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