Nintendo і LEGO об'єдналися, щоб запропонувати шанувальникам три нових моторошних набори. Оскільки головними ворогами Луїджі в грі виступають привиди, анонс конструкторів присвячений до Геловіну.

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У наборі LEGO Super Mario Luigi's Mansion можна буде створити рівень для полювання за дорогоцінними каменями і боротьби з примарами з обертовими коридорами для дослідження. Всі нові набори містять ряд унікальних випробувань, які дають фанатам можливість зануритися у світ LEGO Super Mario.

Включи свій Poltergust і приготуйся перемагати привидів, вирішувати головоломки і відкривати для себе жахливо веселі пригоди з наборами LEGO Super Mario "Особняк Луїджі". Скоро буде…,

– наголосило LEGO у твіті.

Набори надійдуть у продаж 1 січня 2022 року.



Ціна конструкторів:



Lab and Poltergust – 24,99 євро (763 гривні);

Entryway – 39,99 євро (1 220 гривень);

Haunt-and-Seek – 79,99 євро (2 440 гривень).

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