Nintendo и LEGO объединились, чтобы предложить поклонникам три новых жутких набора. Поскольку главными врагами Луиджи в игре выступают призраки, анонс конструкторов посвящен Хэллоуину.
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В наборе LEGO Super Mario Luigi's Mansion можно будет создать уровень для охоты за драгоценными камнями и борьбы с призраками с вращающимися коридорами для исследования. Все новые наборы содержат ряд уникальных испытаний, которые дают фанатам возможность окунуться в мир LEGO Super Mario.
Включи свой Poltergust и приготовься побеждать призраков, решать головоломки и открывать для себя ужасно веселые приключения с наборами LEGO Super Mario "Особняк Луиджи". Скоро будет…,
– подчеркнуло LEGO в твите.
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