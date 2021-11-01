Nintendo и LEGO объединились, чтобы предложить поклонникам три новых жутких набора. Поскольку главными врагами Луиджи в игре выступают призраки, анонс конструкторов посвящен Хэллоуину.

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В наборе LEGO Super Mario Luigi's Mansion можно будет создать уровень для охоты за драгоценными камнями и борьбы с призраками с вращающимися коридорами для исследования. Все новые наборы содержат ряд уникальных испытаний, которые дают фанатам возможность окунуться в мир LEGO Super Mario.

Включи свой Poltergust и приготовься побеждать призраков, решать головоломки и открывать для себя ужасно веселые приключения с наборами LEGO Super Mario "Особняк Луиджи". Скоро будет…,

– подчеркнуло LEGO в твите.

Наборы поступят в продажу 1 января 2022 года. Цена конструкторов: Lab and Poltergust – 24,99 евро (763 гривны);

Entryway – 39,99 евро (1 220 гривен);

Haunt-and-Seek – 79,99 евро (2 440 гривен).

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