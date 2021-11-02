Ее коллекция насчитывает 5284 предмета. Это на 2187 вещей больше, чем у предыдущей рекордсменки Виктории Маклин .

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Самая большая коллекция магического мира

Трэйси начала собирать свою коллекцию еще в 2002 году, после рождения сына. Начав с предметов мира Гарри Поттера, она расширила ее еще и памятными вещами и сувенирами из истории Ньюта Скамандера и "Фантастических зверей".

Уже через несколько лет после начала своего хобби Трейси пришлось купить дом большего размера, чтобы хранить свою коллекцию. Сейчас она полностью занимает 3 комнаты .



В коллекции Трейси – тысячи фигурок разных размеров и стилей / Фото Guinness World Records

Репродукция магического мира от Lego, множество фигурок героев, волшебные палочки, одежда, реплики реквизита, разнообразные издания книг и многие другие составляющие коллекции поражают своим масштабом. Однако самыми любимыми предметами Трейси считает сумки.

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"Гарри Поттер" и рекорды

Книги и кинофильмы о Гарри Поттере занимают немало позиций в Книге рекордов Гиннеса. Среди них:

DVD-диск "Гарри Поттер и Кубок огня" стал самым продаваемым в истории. В день его выпуска в 2006 году в секунду продавали по 6 копий.

Фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка" стал самым кассовым мировым кинодебютом. После первых выходных в прокате в 2009 году он собрал 394 миллиона долларов.

Книга "Гарри Поттер и Кубок огня" собрала больше всего в мире предварительных заказов на произведение художественной литературы. Еще до ее выхода читатели заказали 5,3 миллиона копий.

Вторая часть "Гарри Поттер и Смертельные реликвии" с 2011 года и по сей день считается самой кассовой литературной адаптацией в истории.