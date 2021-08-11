Эрик Букер – автор ютуб-канала BadlandsChugs, за которым следят 3 миллиона подписчиков. В своих роликах он пробует, готовит и рассказывает о различных напитки.

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Похоже, что такие видео пользуются большой популярностью, ведь каждый ролик Эрика собирает сотни тысяч просмотров, а некоторые из них – даже миллионы. Именно это и вдохновило мужчину на то, чтобы попытаться установить мировой рекорд.

Он снял видео и засек время, за которое ему удастся выпить 2 литра газированного напитка. Для удобства и точности блогер перелил воду в мерную чашу. Результат шокирует – на это Эрику Букеру понадобилось всего 18,45 секунды.

Эрик Букер выпил 2 литра газированной воды за 18,45 секунды: смотрите видео



До сих пор такого результата не показывал еще никто, поэтому имя ютубера вписали в Книгу рекордов Гиннеса. Теперь он думает над тем, чтобы установить еще какой-то рекорд, связанный с пищей.

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