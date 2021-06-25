Люди в сети часто делятся своими курьезными находками, чтобы развеселить других или, возможно, узнать, что они думают о тех или иных странных лотах. Эти предметы действительно вызывают много вопросов, начиная от "Кто и зачем это создал?" и заканчивая "Кто вообще может такое купить?».
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"Добрый день, офицер!"
"Нашел такую картину"
"Кресло из теннисных мячиков"
"Гарри Поттер в очках из зубов"
"Кажется, что-то пошло не так"
"Пакет с воздухом за 550 долларов"
"Очень жутко"
"Просто нет слов"
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"Сомневаюсь, что это оригинальные наушники Apple"
"Именно то, что вам нужно для завершения дизайна вашей ванной комнаты"
"Влюбленные сосиски для хот-догов держатся за руки"
"Сиденье для велосипеда в форме рук для одиноких девушек"
"Нормально, если я хочу это купить?"
"Дедушка воспользовался им только раз"
"Похоже, что он совершенно новый?"
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