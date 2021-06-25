Люди в сети часто делятся своими курьезными находками, чтобы развеселить других или, возможно, узнать, что они думают о тех или иных странных лотах. Эти предметы действительно вызывают много вопросов, начиная от "Кто и зачем это создал?" и заканчивая "Кто вообще может такое купить?».

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"Добрый день, офицер!"

"Нашел такую картину"

"Кресло из теннисных мячиков"

"Гарри Поттер в очках из зубов"

"Кажется, что-то пошло не так"

"Пакет с воздухом за 550 долларов"

"Очень жутко"

"Просто нет слов"

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"Сомневаюсь, что это оригинальные наушники Apple"

"Именно то, что вам нужно для завершения дизайна вашей ванной комнаты"

"Влюбленные сосиски для хот-догов держатся за руки"

"Сиденье для велосипеда в форме рук для одиноких девушек"

"Нормально, если я хочу это купить?"

"Дедушка воспользовался им только раз"

"Похоже, что он совершенно новый?"

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