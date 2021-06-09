Однако вместе со всеми плюсами, онлайн-покупки имеют и подводные камни. Мы не можем быть полностью уверенными в качестве вещей, которые получим. А иногда они вообще очень отдаленно напоминают то, что мы видели на картинке. Развлечения 24 подготовили подборку фотографий от людей, которые вряд ли еще когда-нибудь сделают заказ в интернет-магазине, ведь они уже имеют неудачный опыт за плечами.
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"Ну почти"
Фото Reddit / SadSquidward
"Что может случиться, когда покупаешь альпаку в интернете"
Фото Reddit / wmszeligadzfsdgdg
"Добби, что с тобой?"
Фото Reddit / reyreystrudel
"Мой папа допустил классическую ошибку и сделал заказ на Amazon, не проверив размеры. Теперь у нас есть 3-метровые светильники"
Фото Reddit / darthvaderislukesdad
"Мы купили бассейн для собак. Вот что нам пришло"
Фото Reddit / 9CuteCucumber9
"Магазин Etsy прислал мне не тот фартук – теперь у меня есть фартук с лицом этого незнакомого парня"
Фото Reddit / hxcchic22
"Мама заказала ступеньки для собаки. Вот ожидание и реальность"
Фото Imgur / Brandonfitzy5
"Что я заказал и что я получил"
Фото Reddit / juicyknark
"Это размер XL"
Фото Reddit / so_can_a_calculator
"Друг заказал Apple Watch за 600 долларов. Вот что он получил"
Фото Reddit / elit3k1ll3r21
"Будьте осторожны, когда покупаете онлайн"
Фото Reddit / cynman
"Заказали кресла в интернете"
Фото Reddit / Buttery_Queef
"Какое одеяло мы заказали и какое получили"
Фото Reddit / autistic-screams
"Заказывал зубные щетки, а получил это. Но я даже не расстраиваюсь"
Фото Reddit / aloofwatermelon
"Вот что я хотел и что получил"
Фото Reddit / Karabo_Mokgoko
"Заказала для мамы букет за 80 долларов. Вот что ей пришло"
Фото Reddit / randi_savage
"Это шапочка для тех, кто страдает от мигрени – в интернете и на самом деле"
Фото Reddit / Couldbeurmom
"Ожидал и получил"
Фото Reddit / LeninTheskyDiamond
"Счастливого Дня матери!"
Фото Reddit / NeverRemember2020
"Хорошая кружка"
Фото Reddit / labfab