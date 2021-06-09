Однако вместе со всеми плюсами, онлайн-покупки имеют и подводные камни. Мы не можем быть полностью уверенными в качестве вещей, которые получим. А иногда они вообще очень отдаленно напоминают то, что мы видели на картинке. Развлечения 24 подготовили подборку фотографий от людей, которые вряд ли еще когда-нибудь сделают заказ в интернет-магазине, ведь они уже имеют неудачный опыт за плечами.

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"Ну почти"

Фото Reddit / SadSquidward

"Что может случиться, когда покупаешь альпаку в интернете"

Фото Reddit / wmszeligadzfsdgdg

"Добби, что с тобой?"

Фото Reddit / reyreystrudel

"Мой папа допустил классическую ошибку и сделал заказ на Amazon, не проверив размеры. Теперь у нас есть 3-метровые светильники"

Фото Reddit / darthvaderislukesdad

"Мы купили бассейн для собак. Вот что нам пришло"

Фото Reddit / 9CuteCucumber9

"Магазин Etsy прислал мне не тот фартук – теперь у меня есть фартук с лицом этого незнакомого парня"

Фото Reddit / hxcchic22

"Мама заказала ступеньки для собаки. Вот ожидание и реальность"

Фото Imgur / Brandonfitzy5

"Что я заказал и что я получил"

Фото Reddit / juicyknark

"Это размер XL"

Фото Reddit / so_can_a_calculator

"Друг заказал Apple Watch за 600 долларов. Вот что он получил"

Фото Reddit / elit3k1ll3r21

"Будьте осторожны, когда покупаете онлайн"

Фото Reddit / cynman

"Заказали кресла в интернете"

Фото Reddit / Buttery_Queef

"Какое одеяло мы заказали и какое получили"

Фото Reddit / autistic-screams

"Заказывал зубные щетки, а получил это. Но я даже не расстраиваюсь"

Фото Reddit / aloofwatermelon

"Вот что я хотел и что получил"

Фото Reddit / Karabo_Mokgoko

"Заказала для мамы букет за 80 долларов. Вот что ей пришло"

Фото Reddit / randi_savage

"Это шапочка для тех, кто страдает от мигрени – в интернете и на самом деле"

Фото Reddit / Couldbeurmom

"Ожидал и получил"

Фото Reddit / LeninTheskyDiamond

"Счастливого Дня матери!"

Фото Reddit / NeverRemember2020

"Хорошая кружка"

Фото Reddit / labfab