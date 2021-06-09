Проте, разом з усіма плюсами, онлайн-покупки мають і підводні каміння. Ми не можемо бути повністю впевненими у якості речей, які отримаємо. А іноді вони взагалі дуже віддалено нагадують те, що ми бачили на картинці. Розваги 24 підготували добірку фотографій від людей, які навряд чи ще колись робитимуть замовлення в інтернет-магазині, адже вони вже мають невдалий досвід за плечима.

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"Ну майже"

Фото Reddit / SadSquidward

"Що може статися, коли купуєш альпаку в інтернеті"

Фото Reddit / wmszeligadzfsdgdg

"Добі, що з тобою?"

Фото Reddit / reyreystrudel

"Мій тато зробив класичну помилку і зробив замовлення на Amazon, не перевіривши розміри. Тепер ми маємо 3-метрові світильники"

Фото Reddit / darthvaderislukesdad

"Ми купили басейн для собак. Ось що нам прийшло"

Фото Reddit / 9CuteCucumber9

"Магазин Etsy надіслав мені не той фартух – тепер у мене є фартух з обличчям цього незнайомого хлопця"

Фото Reddit / hxcchic22

"Мама замовила сходи для собаки. Ось очікування і реальність"

Фото Imgur / Brandonfitzy5

"Що я замовив і що я отримав"

Фото Reddit / juicyknark

"Це розмір XL"

Фото Reddit / so_can_a_calculator

"Друг замовив Apple Watch за 600 доларів. Ось що він отримав"

Фото Reddit / elit3k1ll3r21

"Будьте обережні, коли купуєте онлайн"

Фото Reddit / cynman

"Замовили крісла в інтернеті"

Фото Reddit / Buttery_Queef

"Яку ковдру ми замовили і яку отримали"

Фото Reddit / autistic-screams

"Замовляв зубні щітки, а отримав це. Але я навіть не засмучуюсь"

Фото Reddit / aloofwatermelon

"Ось що я хотів і що отримав"

Фото Reddit / Karabo_Mokgoko

"Замовила для мами букет за 80 доларів. Ось що їй прийшло"

Фото Reddit / randi_savage

"Це шапочка для тих, хто страждає від мігрені – в інтернеті і насправді"

Фото Reddit / Couldbeurmom

"Чекав і отримав"

Фото Reddit / LeninTheskyDiamond

"Щасливого Дня матері!"

Фото Reddit / NeverRemember2020

"Гарна чашка"

Фото Reddit / labfab