Дело в том, что на купюре, которую выставили на продажу, есть автограф Владимира Зеленского. Продавщица указала, что действующий президент Украины поставил на ней свою подпись за год до инаугурации.

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Она утверждает, что эта "суперпрезидентская" банкнота – единственная в своем роде, а подпись Зеленского оригинальна. По ее словам, это можно проверить.

Такая гривна одна за все правления президентов. Подпись действительно реальная, имеет свою историю,

– указано в объявлении.



Купюра с подписью Владимира Зеленского за 1200 долларов / Скриншот OLX

Заметим, что это не единственная дорогостоящая украинская банкнота на портале OLX. Пользователи за большие деньги продают купюры с интересными серийными номерами и те, которые уже вышли из обихода. Например, здесь можно купить 1-гривневую банкноту с номером "СИ 1000000" за 5 тысяч гривен, 100 карбованцев 1917 года выпуска за 12 300 гривен и многое другое.

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