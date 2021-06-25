Люди в мережі часто діляться курйозними знахідками, аби розвеселити інших або, можливо, дізнатися, що вони думають про ті чи інші дивні лоти. Ці предмети справді викликають багато запитань, починаючи від "Хто і навіщо це створив?" і закінчуючи "Хто взагалі може таке купити?".
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"Добрий день, офіцере!"
"Знайшов таку картину"
"Крісло з тенісних м'ячиків"
"Гаррі Поттер в окулярах з зубів"
"Здається, щось пішло не так"
"Пакет з повітрям за 550 доларів"
"Дуже моторошно"
"Просто немає слів"
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"Сумніваюся, що це оригінальні навушники Apple"
"Саме те, що вам потрібно для довершення дизайну вашої ванної кімнати"
"Закохані сосиски для хот-догів тримаються за руки"
"Сидіння для велосипеда у формі рук для самотніх дівчат"
"Нормально, якщо я хочу це купити?"
"Дідусь скористався ним лише раз"
"Схоже, що він абсолютно новий?"
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