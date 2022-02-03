З реального життя Кіану Рівза: фанати знайшли у новій "Матриці" цікаву пасхалку

У новому фільмі "Матриця: Воскресіння" є не лише багато натяків на попередні кінострічки серії, а й посилання на реальне життя акторів. Саме таку пасхалку помітили у сцені в ресторані.

У ній Нео, герой Кіану Рівза, сидить у закладі House of Nanking та їсть локшину. Цей ресторан вже фігурував у попередніх фільмах, тому є явним натяком, однак ця пасхалка виявилася набагато глибшою.

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В одному з кадрів на стіні, біля якої сидить Нео, висить фото. На ньому зображений молодий виконавець ролі Кіану Рівз, і це знімок з його реального життя.

Фото з молодим Кіану Рівзом у новій "Матриці" / Кадр із фільму, колаж 24 каналу

Ресторан House of Nanking – справжній. Він розташований у Сан-Франциско, і Кіану Рівз справді дуже любить локшину, яку там подають. Фото, яке засвітилося у новій "Матриці", висить там вже багато років. Знімок Кіану Рівза з донькою власника ресторану Кеті Фенг зробили, коли актор стояв у черзі до ресторану.

Знімок, що висить на стіні House of Nanking / Фото Кеті Фенг

На цьому фото зображена я, коли ще навчалася у середній школі, разом з Кіану Рівзом у черзі до House of Nanking. Це фото досі є в ресторані. Якщо ви зайдете туди, то знайдете його на стіні біля столиків поруч з вікнами. Просто, як і в новій "Матриці",

– розповіла Кеті Фенг.

На зйомках нового фільму Кеті знову зустрілася з Кіану Рівзом і зробила ще кілька фото з ним. Тож, можливо, у старого фото з'явився новий сусід.

Кіану Рівз та Кеті Фенг під час зйомок "Матриці: Воскресіння" / Фото Кеті Фенг

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Кіану Рівз, Кеті Фенг та її батько – власник ресторану / Фото Кеті Фенг