В ней Нео, герой Киану Ривза, сидит в заведении House of Nanking и ест лапшу. Этот ресторан уже фигурировал в предыдущих фильмах, поэтому является явным намеком, однако эта пасхалка оказалась гораздо глубже.

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В одном из кадров на стене, у которой сидит Нео, висит фото. На нем изображен молодой исполнитель роли Киану Ривз, и это снимок из его реальной жизни.

Фото с молодым Киану Ривзом в новой "Матрице" / Кадр из фильма, коллаж 24 канала

Ресторан House of Nanking – настоящий. Он расположен в Сан-Франциско, и Киану Ривз действительно очень любит лапшу, которую там подают. Фото, засветившееся в новой "Матрице", висит там уже много лет. Снимок Киану Ривза с дочерью владельца ресторана Кэти Фенг сделали, когда актер стоял в очереди в ресторан.

Снимок, висящий на стене House of Nanking / Фото Кэти Фенг

На этом фото изображена я, когда еще училась в средней школе, вместе с Киану Ривзом в очереди в House of Nanking. Это фото все еще есть в ресторане. Если вы зайдете туда, то найдете его на стене у столиков рядом с окнами. Прямо, как и в новой "Матрице",

– рассказала Кэти Фэнг.

На съемках нового фильма Кэти снова встретилась с Киану Ривзом и сделала еще несколько фото с ним. Так что, возможно, у старого фото появился новый сосед.

Киану Ривз и Кэти Фенг во время съемок "Матрицы: Воскресение" / Фото Кэти Фенг

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