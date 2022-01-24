На развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел Movie Details, где пользователи делятся друг с другом и всей сетью незаметными деталями, которые они увидели или узнали о каком-то фильме. Там можно найти неожиданные факты о любимых кинолентах и ​​сильно удивиться.

Это интересно Девушка купила потерянные посылки и не угадала: там были товары на 55 000 долларов

"В фильме "Маленькая Италия" (2018) Эмма Робертс носила ту же футболку, что и ее тетя Джулия Робертс в "Мистической пицце" (1988). Оба фильма снял Дональд Петри"

Фото Reddit / CringeOverseer

"В "Человек-паук: Возвращение домой" можно увидеть имя "Бэгли" на здании позади Спайдермена. Это ссылка на художника Марка Бэгли, который работал над комиксами "Удивительный Человек-паук" и "Совершенный Человек-паук""

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"Дисковый телефон, показанный в фильме "Джон Уик 2", такой же модели, что и в "Матрице", где также играет Киану Ривз"

Фото Reddit / lesi20

"В "Богемной рапсодии" роль дальнобойщика играет Адам Ламберт. С 2011 года он гастролирует вместе с Queen"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"В мультфильме "Шрек 2" в спальне короля есть гобелен с изображением пруда с лилиями. Это намек на то, что король является лягушкой"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"В Чудо-женщине 1984" блондин справа – это муж Галь Гадот, а маленькая девочка – это Майя, их младшая дочь"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"В "Русалочке" (1989) можно увидеть короля и его советника из "Золушки" (1950)"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"В фильме "Тор" (2011) одного из асгардцев играет Уолт Симонсон. Он был автором комикса о Торе с 1983 до 1987 года"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"В "Назад в будущее 3" фотографа, снимающего Марти и Дока, играет Дин Канди, который был оператором-постановщиком во всех трех фильмах"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"В мультфильме "Принцесса и Лягушка" тень злодея превращает рисунки на обоях в черепа"

Фото Reddit / M_R_MISM

"В начале "Алисы в стране чудес" вы можете на долю секунды увидеть лицо Чеширского кота на луне. Я увеличил резкость изображения, чтобы сделать это более заметным"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"В "Челюстях" (1975) журналиста играет Питер Бэнчли – автор оригинальной книги"