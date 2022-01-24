Проте на розважальному порталі Reddit є окремий розділ Movie Details, де користувачі діляться один з одним та усією мережею непомітними деталями, які вони побачили чи дізнали про якийсь із фільмів. Там можна знайти неочікувані факти про улюблені кінострічки та неабияк здивуватися.

Це цікаво Дівчина купила загублені посилки та не прогадала: там були товари на 55 000 доларів

"У фільмі "Маленька Італія" (2018) Емма Робертс носила ту саму футболку, що й її тітка Джулія Робертс у "Містичній піці" (1988). Обидва фільми зняв Дональд Петрі"

Фото Reddit / CringeOverseer

"У "Людина-павук: Повернення додому" можна побачити ім'я "Беглі" на будівлі позаду Спайдермена. Це посилання на художника Марка Беглі, який працював над коміксами "Дивовижний Людина-павук" та "Досконалий Людина-павук""

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"Дисковий телефон, показаний у фільмі "Джон Вік 2", тієї ж моделі, що й у "Матриці", де також грає Кіану Рівз"

Фото Reddit / lesi20

"У "Богемній рапсодії" роль далекобійника грає Адам Ламберт. З 2011 року він гастролює разом з Queen"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"У мультфільмі "Шрек 2" у спальні короля є гобелен із зображенням ставка з ліліями. Це натяк на те, що король є жабою"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"У Диво-жінці 1984" блондин справа – це чоловік Галь Гадот, а маленька дівчинка – це Майя, їхня молодша дочка"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"У "Русалоньці" (1989) можна побачити короля та його радника з "Попелюшки" (1950)"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"У фільмі "Тор" (2011) одного з асґардців грає Волт Сімонсон. Він був автором коміксу про Тора з 1983 до 1987 року"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"У "Назад в майбутнє 3" фотографа, який знімає Марті та Дока, грає Дін Канді, який був оператором-постановником у всім трьох фільмах"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"У мультфільмі "Принцеса і Жаба" тінь злодія перетворює малюнки на шпалерах у черепи"

Фото Reddit / M_R_MISM

"На початку "Аліси в країні чудес" ви можете на долю секунди побачити обличчя Чеширського кота на місяці. Я збільшив різкість зображення, щоб зробити це помітнішим"

Фото Reddit / Numerous-Lemon

"У "Щелепах" (1975) журналіста грає Пітер Бенчлі – автор оригінальної книги"

Фото Reddit / NeverCallMeFifi