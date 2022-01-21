Авторка ютуб-каналу HopeScope на ім'я Хоуп опублікувала відео, в якому розповіла, що відбувається з посилками, які губляться та залишаються нікому непотрібними. За словами дівчини, їх віддають на аукціон, де усі охочі можуть їх купити за меншу ціну.

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Це можна назвати різновидом лотереї. Ніхто не дає жодних гарантій, що товар у посилці покриє чи перевищить її вартість. Проте нерідко люди отримують справді дорогі товари за порівняно невисоку ціну.

Блогерка купила велику коробку з втраченими посилками / Скриншот

Саме це трапилося з Хоуп, яка придбала велику коробку з посилками за 7000 доларів (198 270 гривень). Це немала сума, однак дівчина окупила її у кілька разів – у її посилках були товари більше ніж на 55 000 доларів (1,5 мільйона гривень), хоча деякі зі знайдених речей викликають сумніви в оригінальності.

Серед найдорожчих речей у посилках були:

пояси Gucci на суму 1180 доларів;

взуття Yeezy більше ніж на 1500 доларів;

гаманці Louis Vuitton на понад 3000 доларів;

сумка Louis Vuitton за 6600 доларів;

прикраси Hermes більше ніж на 5600 доларів;

3 сумки Hermes по 5000 доларів кожна.

Процес розпакування посилок Хоуп показала у відео. Воно зібрало 1,7 мільйона переглядів, і не дивно. За емоціями дівчини дуже цікаво спостерігати.

Блогерка розпаковує загублені посилки: дивіться відео