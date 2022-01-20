Кільце з 2000-літньою історією

54-річний чоловік працює вчителем математики і захоплюється пошуком різноманітних речей за допомогою металошукача. Пристрій йому подарувала дружина після того, як вони подивилися серіал "Детектор".

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Майк ніколи не перевіряв власний палісадник через те, що у його дружини там було багато квітів. Однак, коли цього року рослини почали відмирати, він вирішив, що це ідеальний час, аби перевірити територію.

"Наступного місяця вона знову посадить насіння і я не зміг би цього зробити, тому це було "зараз або ніколи"", – розповів Майк Берк.

Майк Берк знайшов стародавнє кільце у своєму дворі / Фото Cornwall Live

Це рішення принесло чоловікові найбільший скарб за весь час, протягом якого він займається своїм хобі – стародавнє кільце. Свою знахідку Майк відніс до музею Корнуолла, де йому допомогли ідентифікувати її.

Виявилося, що він знайшов золоте кільце вагою 12,8 грама із коштовним камінцем халцедоне з гравіюванням римської богині землеробства Церери. Його датують 1 – 2 століттями нашої ери.

Щодня я дивлюся на нього, і мене досі пробирає тремтіння. Знаєте, я просто не можу повірити, що знайшов щось подібне,

– поділився чоловік.

Кільце датують 1 – 2 століттями нашої ери / Фото Cornwall Live

Знахідка Майка Берка може вплинути на розуміння історії Великої Британії. Раніше вважалося, що давні римляни не дійшли та не мали впливу на Західний Корнуолл.

У Великій Британії про будь-які потенційно історично значущі знахідки потрібно повідомляти місцевому офіцеру з роботи зі знахідками, який зв'язується з окружним коронером. Якщо у музеїв буде інтерес, вони можуть викупити цю річ, якщо ж ні – скарб залишиться у того, хто його знайшов.

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