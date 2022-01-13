Кістки знайшли на пляжі

Подружжя з Північної Кароліни у 1970-х роках часто гуляло по пляжу, збираючи мушлі. Але одного дня пара натрапила на великі кістки, і також забрала їх із собою. Знахідка кілька років пролежала у гаражі, після чого нерозпізнані останки передали Університету Північної Кароліни в Вілмінгтоні.

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Вчені з'ясували, що вони належали представникові виду китів, вимерлого близько 300 років тому. За допомогою радіовуглецевих тестів дослідники виявили, що кісткам сотні років, і, ймовірно, їх викинуло на берег після того, як молодий кит помер природною смертю в період міграції.

За словами професора Девіда Вебстера, досі є дуже мало інформації про популяцію сірих китів у Північній Атлантиці, тому знахідка Маккейбів є дуже ціною для науки.

Екземпляри, подібні цим, прив'язані до місця та часу. Вони розкажуть нам, яким цей світ був колись,

– переконаний куратор Національного музею природної історії Ніколас Паєнсон.

Північноатлантичних сірих китів востаннє бачили у цьому регіоні ще в 1700-х роках. Точна причина їхнього зникнення невідома, але спеціалісти говорять про те, що через середовище проживання біля берега кити стали вразливими для китобійного промислу.

Університет передав кістки кита Смітсонівському музею / Фото UNCW

Після проведених досліджень Університет вирішив подарувати останки Смітсонівському музею, де вони стануть частиною постійної експозиції. На те, щоб належним чином запакувати кістки, перевезти їх до Вашингтона та встановити у музеї знадобилося більше ніж 2 дні. Тепер вчені з усього світу зможуть детальніше вивчити цю морську тварину та з'ясувати причину вимирання виду.

На жаль, Рита і Том Маккейби не дожили до цього часу. Але Девіда Вебстер переконаний, що вони були б щасливими, якби дізналися, який вклад в науку вони зробили і що результат їхніх прогулянок пляжем тепер зберігається в "найкращій колекції Сполучених Штатів".

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