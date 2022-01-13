Кости нашли на пляже

Супруги из Северной Каролины в 1970-х годах часто гуляли по пляжу, собирая ракушки. Но однажды пара натолкнулась на большие кости, и забрала их с собой. Находка несколько лет пролежала в гараже, после чего нераспознанные останки передали Университету Северной Каролины в Уилмингтоне.

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Ученые выяснили, что они принадлежали представителю вида китов, вымершего около 300 лет назад. С помощью радиоуглеродных тестов исследователи обнаружили, что костям сотни лет, и, вероятно, их выбросило на берег после того, как молодой кит умер естественной смертью в период миграции.

По словам профессора Дэвида Уэбстера, до сих пор очень мало информации о популяции серых китов в Северной Атлантике, поэтому находка Маккейбов является очень ценой для науки.

Экземпляры, подобные этим, привязаны к месту и времени. Они рассказывают нам, каким этот мир был когда-то,

– убежден куратор Национального музея естественной истории Николас Паенсон.

Североатлантические серые киты в последний раз видели в этом регионе еще в 1700-х годах. Точная причина их исчезновения неизвестна, но специалисты говорят, что из-за среды обитания у берега киты стали уязвимы для китобойного промысла.

Университет передал кости кита Смитсоновскому музею / Фото UNCW

После проведенных исследований Университет решил подарить останки Смитсоновскому музею, где они станут частью постоянной экспозиции. На то, чтобы должным образом упаковать кости, перевезти их в Вашингтон и установить в музее понадобилось более 2 дней. Теперь ученые со всего мира смогут изучить это морское животное и выяснить причину вымирания вида.

К сожалению, Рита и Том Маккейб не дожили до этого времени. Но Дэвид Уэбстер убежден, что они были бы счастливы, если бы узнали, какой вклад в науку они сделали и что результат их прогулок по пляжу теперь хранится в "лучшей коллекции Соединенных Штатов".