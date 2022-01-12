Мережа ресторанів Onodera Group віддала за тунця 16,9 мільйона єн (146,3 тисячі доларів або 4 мільйони гривень). Тепер ця риба стане інгредієнтом для суші, які готуватимуть та подаватимуть у 12 ресторанах компанії по всьому світу, зокрема, у Нью-Йорку та Шанхаї.

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Він такий пухкий. Я запримітив його, як тільки прийшов на ринок. Якість також була високою,

– поділився представник компанії Onodera Group.

Новорічний аукціон щоразу проводять на гуртовому ринку Тойосу у Токіо, який вважають найбільшим у світі. Попри те, що сума, яку цьогоріч заплатили за тихоокеанського блакитного тунця, вражає, вона не є рекордною. Навпаки, ціна на цю рибу падає вже третій рік поспіль через пандемію коронавірусу.

До прикладу, на минулому аукціоні 208-кілограмого тунця купили за 20,8 мільйона єн (180 тисяч доларів або 4,9 мільйона гривень). Рекорд був встановлений у 2019 році, коли за 278-кілограмову рибину заплатили 333,6 мільйона єн (2,8 мільйона доларів або 79,4 мільйона гривень).

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