Команда з 6 людей з нідерландської компанії Luuk Broos Events, працювала над будівництвом гігантської піраміди висотою у 8,23 метра понад 55 годин протягом 5 днів. Це досягнення перевершило попередній рекорд тієї ж компанії, яка у 2017 році в Мадриді побудувала піраміду з 50 116 келихів.

Це цікаво На честь актора Леонардо Ді Капріо назвали новий вид дерев

Найбільша у світі піраміда з келихів для шампанського заввишки понад 8 метрів / Фото з фейсбуку Atlantis, The Palm

Для будівництва піраміди на підлозі залу встановили велику трикутну платформу, і команда почала заповнювати її келихами. Коли конструкція була готова, келихи наповнили шампанським Moet & Chandon.

Як будували найбільшу у світі піраміду з келихів: дивіться відео



На офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса вказали, що конструкція була окремо розташованою тристоронньою пірамідою, побудованою з келихів для пиття, які є у продажу. Актом завершення спроби встановлення рекорду було наповнення склянок рідиною.

На офіційній церемонії келихи наповнили шампанським / Фото з фейсбуку Atlantis, The Palm

Щоб здійснити подвиг такого масштабу, потрібне серйозне планування та організація. Суворих правил, встановлених Книгою рекордів Гіннеса, дотрималися до останньої літери. Було приємно спостерігати за роботою команди. Вітаю, ви офіційно дивовижні,

– привітав команду офіційний суддя Книги Гіннеса Правін Патель. ​

Генеральний директор Moet Hennessy Middle-East Лоран Домінгес наголосив, що у 1983 році Moet & Chandon з нагоди свого 240-річчя встановила перший світовий рекорд, побудувавши піраміду з 2757 кришталевих келихів. 40 років потому компанія так само причетна до рекорду, який перевершив попередній майже у 20 разів.

Рекорд офіційно зареєстрований у Книзі Гіннеса / Фото з фейсбуку Atlantis, The Palm

Урочисте відкриття піраміди відбулося на церемонії 30 грудня 2021 року. Вона простояла там до 1 січня, після чого її розібрали. Усі келихи віддали на переробку місцевим склодувам, які перетворять їх на багаторазовий скляний посуд, аби його й далі використовували у готелі.