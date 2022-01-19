В фильме показали реальный номер

По сюжету фильма ученые выясняют, что в направлении нашей планеты движется гигантский метеорит, что рано или поздно столкнется с Землей. Один из них, Рэндалл Минди, которого играет Леонардо Дикаприо, принимает участие в телешоу и пытается успокоить взволнованных людей. Он предлагает зрителям позвонить по "телефону доверия", чтобы им помогли восстановить душевное равновесие.

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В фильме опубликован номер линии секса по телефону / Скриншот Netflix

То, что номер принадлежит не линии поддержки, выяснили энтузиасты, посмотревшие фильм. Они решили позвонить по указанному номеру, и ответ очень удивил.

Добро пожаловать на самую горячую линию Америки,

– ответил женский голос в трубке.

После обнародования этого факта соцсети разразились комментариями, и еще больше людей начали звонить по телефону. В конце концов, его отключили, вероятно, из-за огромного количества звонков.

Реакция режиссера

Режиссер "Не смотрите наверх" Адам Маккей / Фото IMDb

Адам Маккей, режиссер киноленты "Не смотрите вверх" также был шокирован произошедшим. Он уверяет, что номер линии секса по телефону в его фильме – это абсолютная случайность.

По его словам, команда планировала создать отдельную линию для фильма. Однако на это не хватило времени, и они показали случайный номер, не догадываясь, что ждет на обратной стороне трубки. Маккей уверен, что никто из Netflix не мог выбрать этот номер специально, однако в компании отказались комментировать эту ситуацию.