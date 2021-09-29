В одном из эпизодов сериала в кадре показали визитку с номером телефона. В этом не было бы ничего необычного, если бы он не оказался реальным. 40-летний мужчина из южнокорейской провинции Кенгидо действительно пользуется этим номером уже более 10 лет.

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Любознательные поклонники сериала не смогли удержаться, чтобы не попробовать позвонить или отправить сообщение на указанный номер. Таких энтузиастов оказалось слишком много, и теперь мужчина ежедневно получает около 4000 звонков и смс, из-за чего не может жить нормальной жизнью.



Визитка с настоящим номером телефона в сериале "Игра в кальмара" / Кадр из сериала

Сначала кореец не понимал, что произошло, и подумал, что все эти звонки – спам. Он и не догадывался о существовании сериала, в котором показали его номер, – об этом ему рассказали уже тогда, когда он несколько раз поднял трубку.

Звонят в основном дети, и говорят, что "тоже хотят участвовать в игре". Они звонят в 1, 2, 3 часа ночи, не говоря уже о текстовых сообщениях и фотографиях,

– рассказал мужчина.

Этим инцидентом заинтересовался даже председатель Национально-революционной партии и кандидат в президенты Южной Кореи Ху Ген Ен. Узнав о неудобствах, принесенных мужчине, политик предложил ему выкупить этот номер за 100 миллионов вон (85 тысяч долларов или 2,2 миллиона гривен).

Несмотря на такое ​​щедрое предложение, мужчина не планирует менять свой номер, ведь он связан с его работой. Кроме того, кореец пользуется им уже много лет, и хочет сохранить. Пострадавший уже ведет переговоры с компанией Netflix, которая пытается как-то решить эту проблему.

Что известно про сериал "Игра в кальмара" "Игра в кальмара" – 9-серийный южнокорейский сериал от компании Netflix, мировая премьера которого состоялась 17 сентября 2021. В нем рассказывается о группе из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей, соглашаются принять участие в таинственной игре на выживание. Победитель получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов).

Трейлер сериала "Игра в кальмара": смотрите видео