У фільмі показали реальний номер

За сюжетом фільму, вчені з'ясовують, що у напрямку нашої планети рухається гігантський метеорит, що рано чи пізно зіштовхнеться із Землею. Один із них, Рендалл Мінді, якого грає Леонардо Дікапріо, бере участь у телешоу і намагається заспокоїти схвильованих людей. Він пропонує глядачам зателефонувати за "телефоном довіри", аби їм допомогли відновити душевну рівновагу.

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У фільмі опублікували номер лінії сексу по телефону / Скриншот Netflix

Те, що номер належить не лінії підтримки, з'ясували ентузіасти, які подивилися фільм. Вони вирішили зателефонувати за вказаним номером, і відповідь неабияк здивувала.

Ласкаво просимо на найгарячішу лінію Америки,

– відповів жіночий голос у слухавці.

Після оприлюднення цього факту соцмережі вибухнули коментарями, і ще більше людей почали телефонувати за номером. Врешті, його вимкнули, ймовірно, через величезну кількість дзвінків.

Реакція режисера

Режисер "Не дивіться вгору" Адам Маккей / Фото IMDb

Адам Маккей, режисер стрічки "Не дивіться угору" також був шокований тим, що сталося. Він запевняє, що номер лінії сексу по телефону в його фільмі – це абсолютна випадковість.

За його словами, команда планувала створити окрему лінію для фільму. Проте на це не вистачило часу і вони показали випадковий номер, не здогадуючись, що чекає на зворотному боці слухавки. Маккей впевнений, що ніхто з Netflix не міг обрати цей номер спеціально, однак у компанії відмовилися коментувати цю ситуацію.

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