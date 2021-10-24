Подивіться на Генрі Кавілла у ролі Джеймса Бонда замість Тімоті Далтона: Deepfake-відео
Джерело:ютуб-канал stryder HD
У 1980-х культового агента 007 зіграв Тімоті Далтон. Проте варто зазначити, що Джеймс Бонд – бажана роль у всьому Голлівуді й особливо для акторів з Великої Британії.
Одним з головних претендентів на роль наступного агента 007 після відходу Деніела Крейга, називають Генрі Кавілла. І навіть сам актор зізнався, що був би не проти зіграти в бондіані.
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Якщо Барбара (Брокколі) і Майкл (Вілсон) зацікавлені в тому, щоб розглянути мою участь у їхніх фільмах, тоді я готовий з радістю це обговорити. І мені було б дуже цікаво серйозно розглянути роль лиходія,
– зізнався Кавілл.
Автор ютуб-каналу stryder HD поділився новим дипфейк-відео. Цього разу він замінив Тімоті Далтона на Генрі Кавілла у фільмі про Джеймса Бонда.
Інші роботи stryder HD:
- він перетворював сина Клінта Іствуда в Росомаху замість Г'ю Джекмана,
- Генрі Кавілла зобразив Коннором Маклаудом у перезапуску фільма "Горець";
- Елізабет Олсен стала Дейєнеріс у "Грі престолів" замість Емілії Кларк;
- а Том Селлек зіграв Тоні Старка в "Залізній людині" замість Роберта Дауні-молодшого.
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