Spider-Man: Miles Morales – це продовження пригодницького екшену Spider-Man, головний герой якого вже не Пітер Паркер, а Майлз Моралес – чорношкірий Людина-павук, який перейняв "павучу естафету" у Пітера. За сюжетом гри Пітер їде з Нью-Йорка у відпустку з Мері Джейн і передає Майлзу свої обов'язки.

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Обличчя Паркера блогер поміняв на обличчя Голланда. А обличчя Джейдена Сміта було підставлено замість Майлза Моралеса, підлітка, який так само, як і Пітер Паркер був укушений павуком, після чого став боротися зі злочинністю.

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