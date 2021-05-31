Nickelodeon показав тизер-трейлер мультфільма "Шоу Патріка Стара"

В понеділок, 31 травня, Nickelodeon випустив перший погляд на The Patrick Star Show. Це додатковий серіал про Губку Боба.

Телеканал Nickelodeon запропонував фанатам поглянути на безглуздий світ за участю морських зірок. Там показали новий тизер-трейлер майбутнього спін-оффу "Губка Боб Квадратні Штани" – "Шоу Патріка Стара". В ньому основна увага буде приділена другу Губки Боба – Патріку, і його сім'ї.

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"Шоу Патріка Стара" – це сімейний ситком. Головний герой живе вдома зі своєю сім'єю, де він веде власне розважальне шоу для свого району у своїй спальні. Це уявне вар'єте, яке виходить з химерних і істеричних глибин власного мозку Патріка. До нього приєднуються інші члени його сім'ї – безтурботний тато Сесіла Стар, дивакувата мама Банні Стар, молодша сестра Сквідіна Стар і геніальний дідусь Стар, яким постійно заважають дикі примхи й сюрреалістична уява Патріка.

У ролику показали Губку Боба, а також у серіалі очікується поява Скідварда, Сенді, Містера Крабса і Планктона.

Шоу Патріка Стара йде в Nickelodeon! Слідуйте за всіма улюбленою морською зіркою вдома зі своєю сім'єю.

Прем'єра мультика запланована на липень 2021 року. Покажуть всього 13 серій.

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