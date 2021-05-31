Телеканал Nickelodeon предложил фанатам взглянуть на нелепый мир с участием морских звезд. Там показали новый тизер-трейлер будущего спин-оффа "Губка Боб Квадратные Штаны" – "Шоу Патрика Стара". В нем основное внимание будет уделено другу Губки Боба – Патрику, и его семье.

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"Шоу Патрика Стара" – это семейный ситком. Главный герой живет дома со своей семьей, где он ведет собственное развлекательное шоу для своего района в своей спальне. Это воображаемое варьете, которое исходит из причудливых и истерических глубин собственного мозга Патрика. К нему присоединяются другие члены его семьи – беззаботный папа Сесила Стар, чудаковатая мама Банни Стар, младшая сестра Сквидина Стар и гениальный дедушка Стар, которым постоянно мешают дикие причуды и сюрреалистическое воображение Патрика.

В ролике показали Губку Боба, а также в сериале ожидается появление Скидварда, Сэнди, Мистера Крабса и Планктона.

Шоу Патрика Стара идет в Nickelodeon! Следуйте за всеми любимой морской звездой дома со своей семьей.

Премьера мультика запланирована на июль 2021 года. Покажут всего 13 серий.

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