Телеканал Nickelodeon запропонував фанатам поглянути на безглуздий світ за участю морських зірок. Там показали новий тизер-трейлер майбутнього спін-оффу "Губка Боб Квадратні Штани" – "Шоу Патріка Стара". В ньому основна увага буде приділена другу Губки Боба – Патріку, і його сім'ї.

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"Шоу Патріка Стара" – це сімейний ситком. Головний герой живе вдома зі своєю сім'єю, де він веде власне розважальне шоу для свого району у своїй спальні. Це уявне вар'єте, яке виходить з химерних і істеричних глибин власного мозку Патріка. До нього приєднуються інші члени його сім'ї – безтурботний тато Сесіла Стар, дивакувата мама Банні Стар, молодша сестра Сквідіна Стар і геніальний дідусь Стар, яким постійно заважають дикі примхи й сюрреалістична уява Патріка.

У ролику показали Губку Боба, а також у серіалі очікується поява Скідварда, Сенді, Містера Крабса і Планктона.

Шоу Патріка Стара йде в Nickelodeon! Слідуйте за всіма улюбленою морською зіркою вдома зі своєю сім'єю.

Прем'єра мультика запланована на липень 2021 року. Покажуть всього 13 серій.

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